В Венесуэле спецслужбы арестовали одного из соратников Хуана Гуайдо, первого вице-спикера парламента Эдгара Самбрано.

Об этом сообщил официальный Twitter Национальной ассамблеи, которая контролируется противниками президента Николаса Мадуро.

"Вооруженные сотрудники Боливарианской службы национальной разведки окружили автомобиль, в котором находился первый вице-спикер Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/AsambleaVE

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения Самбрано спецслужбами страны.

Напомним, что во вторник, 7 мая, Конституционная ассамблея Венесуэлы приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что в Венесуэле Мадуро призвал армию готовиться к вторжению США.