Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун произвела фурор, снявшись полуобнаженной в оригинальной черно-белой фотосессии для португальского выпуска модного глянца Vogue.

И хотя звезде "Основного инстинкта" уже 61 год, она наглядно доказала, что с формами у нее все в порядке.

Фото: vogue.pt

Также Шэрон Стоун рассказала о том, что значила внешность для получения роли и чувствует ли она себя секс-символом. Этот вопрос ей задали в свете последних скандалов с секс-домогательствами.

"Когда я начинала в кино, термин fuckable (можно перевести как "трахательная", - Прим.Ред.) использовался, чтобы увидеть, есть ли у вас данные, чтобы получить роль. Руководители студии сидели за огромным столом и обсуждали, действительно ли каждый из актеров- претендентов действительно fuckable для роли и зрителей.

И я серьезно задумалась об этом, потому что хотела много играть, поэтому я сделала сессию для Playboy, чтобы понять, как это - выглядеть fuckable? Но я не идентифицирую себя как секс-символ, я не чувствовала это в то время и не чувствую это сейчас", - рассказала Шэрон Стоун.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что новым избранником Шэрон Стоун стал итальянский бизнесмен моложе ее на 19 лет.