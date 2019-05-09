Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил, выступая с лекцией в Лондоне, передает Reuters.

"Россия хочет построить "Северный поток-2" для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей реализовать проект", - подчеркнул он.

Напомним, 3 мая США пригрозили санкциями немецким компаниям за участие в "Северном потоке-2", напомнив, что газопровод увеличит зависимость политики Евросоюза от России.

"Северный поток-2" - проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Россия строит "Северный поток-2" Фото: nord-stream2.com

Напомним, визит госсекретаря США Майка Помпео в Берлин отменили "из-за напряженного графика". Ранее госсекретарь Помпео заявил о провальных попытках властей США отговорить Германию и другие государства Европы отказаться от строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ведет в США переговоры о поставках американского газа и о сдаче в концессию украинской "трубы".