Появилась информация о проекте новой Лиги чемпионов, который может быть реализован уже в 2024 году. Об этом сообщает "Советский спорт".

Как пишет France 24, в групповом этапе турнира теперь может быть задействован формат "четыре группы по восемь команд", что увеличит количество матчей в еврокубках.

Пять лучших команд из каждой группы автоматически квалифицируются в следующий розыгрыш турнира. Что касается национальных лиг, то они категорически против данной реформы.

"Подчеркну: несмотря на множество разговоров в СМИ, ничего еще не решено. Сейчас у нас есть только идеи и мнения", - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

Как сообщала "Страна", нынешний глава УЕФА Александр Чеферин переизбран на пост президента УЕФА на очередной четырехлетний срок. Он будет руководить европейским футболом до 2023 года. За него единогласно проголосовали все национальные федерации. Да и к тому же 51-летний Чеферин был единственным кандидатом на этот пост.

Напомним, в УЕФА назвали лучшего игрока четвертьфиналов Лиги чемпионов. Болельщики Европы отдали титул победителя, нападающему Барселоны Лионелю Месси, который в ответном матче против Манчестер Юнайтед в фантастическом стиле оформил дубль и сделал голевую передачу. В итоге Барса победила 3:0 (4:0 по сумме двух матчей - Прим.Ред.) и вышла в полуфинал, где сыграет с Ливерпулем.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА показали новый мяч Лиги чемпионов - 2018/2019, выполненный в цветах киевского Динамо.