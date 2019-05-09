Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов. В ответном матче 1/2 финала английский клуб на выезде обыграл "Аякс" и вышел в финал, где его соперником станет английский "Ливерпуль".

После гостевой победы со счетом 1:0 неделю назад голландская команда в первом тайме домашнего матча в среду сделала задел на выход в финал, забив два гола.

"Тоттенхэм" мог быстро отыграться, но после удара Сон Хын Мина почти с нулевого угла хозяев поля спасла штанга. На 35-й минуте "Аякс" увеличил свое преимущество - Душан Тадич вошел в штрафную, отдал под удар на Хакима Зиеша, который сильно пробил в дальний угол - 2:0.

Второй тайм "Тоттенхэм" начал активней и после удара с близкого расстояния от Деле Алли фантастический сэйв совершил Андре Онана. А уже в следующей атаке Лукас Моура после паса Алли из центра штрафной пробил точно в угол - 2:1.

На 60-й минуте "Тоттенхэм" сравнял счет - Онана среагировал на удар Фернандо Льоренте в уор, но в сутолоке у ворот мяч оказался у Моуры, который оформил дубль - 2:2.

В дальнейшем команды могли отличиться еще несколько раз. После ударов Зиеша из пределов штрафной мяч сперва прокатился рядом со штангой, а затем попал в каркас ворот, а на 87-й минуте после удара головой от Яна Вертонгена уже "Аякс" спасла перекладина.

Вырвать путевку в финал "Тоттенхэму" удалось на пятой добавленной ко второму тайму минуте - хет-трик оформил Моура.

В первом матче "Аякс", напомним, обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0.

"Аякс" - "Тоттенхэм" - 2:3 (первый матч - 1:0)

Голы: Де Лигт, 5, Зиеш, 35 - Моура, 55, 59, 90+6

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, ван де Бек (Магаллан, 90), де Йонг, Шоне (Велтман, 62), Зиеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67), Тальяфико.

"Тоттенхэм Хотспур": Льорис, Триппьер (Ламела, 81), Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма (Льоренте, 46), Сиссоко, Роуз (Дэвис, 82), Эриксен, Алли, Моура, Сон.

В решающем матче Лиги чемпионов сезона 2018-2019 годов 1 июня в Мадриде сыграют английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Клуб из Лондона впервые в истории клуба вышел в финал Лиги чемпионов.

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