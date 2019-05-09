Первенец герцога и герцогини Сассекских Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор не получит королевского титула. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, первенец герцога и герцогини Сассекских не будет иметь титула Его Королевского Высочества или принца до ухода королевы, поскольку король Георг V в 1917 году ограничил количество королевских титулов. Мальчик получит титул графа Дамбартонского.

Эту информацию официально подтвердили в Букингемском дворце через несколько часов после того, как было опубликовано первое фото герцога и герцогини Сассекских с их первенцем. Новоиспеченные родители уже познакомили Королеву Елизавету II и герцога Эдинбургского Филиппа с их правнуком.

Фото: instagram.com/royalsussex

Как сообщала "Страна", 6 мая, герцогиня Сассексская Меган Маркл родила мальчика. Принц Гарри присутствовал на родах. Вес малыша - 3,25 кг. Принц Гарри сообщил журналистам, что и ребенок, и мать чувствуют себя хорошо. Новорожденный стал седьмым в очереди на британский престол. Перед ним следуют принц Чарльз, принц Уильям и его трое детей, а также принц Гарри. Арчи стал восьмым правнуком королевы Елизаветы II.

Ранее британские СМИ распространили видеозапись, на которой принц Гарри с супругой показывают своего сына журналистам. Герцогиня Сассекская заявила, что материнство - это чудо, и теперь у нее есть "двое лучших мужчин на земле". Принц Гарри заявил, что они с супругой "невероятно рады, что у нас теперь есть свой комок счастья".

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган назвали своего сына Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.