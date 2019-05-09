Индийские археологи открыли гробницу, возрастом примерно в 4000 лет, внутри которой нашли саркофаги времен Хараппской цивилизации - третьей по времени появления цивилизации Древнего Востока. Об этом сообщает News Network Archaeology.

"Раскопки проводили на левом берегу реки Ямуна, которая расположена в 70 километрах от столицы Индии. Археологи говорят, что обнаруженные гробницы имеют возраст примерно четыре тысячи лет. Находку относят к позднему Хараппскому периоду истории Индии", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, гробницы представляют собой "гробы на ножках", в них нашли останки, принадлежащие двум женщинам. В гробнице также были обнаружены остатки деревянного лука, браслет из полудрагоценных камней, золотые ожерелья и керамика. Интересной находкой является своеобразный "меч-антенна", помещенный возле головы одной из женщин в гробнице.

Как известно, Хараппская, или Индская цивилизация считается третьей по времени появления цивилизацией после египетской и месопотамской.

Фото: ASI

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