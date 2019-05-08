Представитель штаба Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков высказал мнение, что до парламентских выборов министр внутренних дел Арсен Аваков будет исполнять свои функции. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я думаю, что если мы говорим об Авакове, то Аваков был представлен, если я не ошибаюсь, по квоте "Народного Фронта", а сегодня "Народный Фронт" является фракцией, которая является одной из двух ключевых фракций в коалиции. Поэтому я думаю, что до парламентских выборов и до создания одной или другой ... коалиции Аваков будет исполнять свои функции. Опять же, время покажет. В Украине все так быстро меняется, и мы это с вами прекрасно знаем", - отметил Разумков.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщала "Страна", суд Киева отклонил иск с требованием уволить Авакова из-за незнания украинского языка. Напомним, что Аваков допустил, что Порошенко могут вызывать на допросы по коррупционным делам.