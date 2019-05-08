У Зеленского считают, что Аваков сохранит свою должность до парламентских выборов
Представитель штаба Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков высказал мнение, что до парламентских выборов министр внутренних дел Арсен Аваков будет исполнять свои функции. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
"Я думаю, что если мы говорим об Авакове, то Аваков был представлен, если я не ошибаюсь, по квоте "Народного Фронта", а сегодня "Народный Фронт" является фракцией, которая является одной из двух ключевых фракций в коалиции. Поэтому я думаю, что до парламентских выборов и до создания одной или другой ... коалиции Аваков будет исполнять свои функции. Опять же, время покажет. В Украине все так быстро меняется, и мы это с вами прекрасно знаем", - отметил Разумков.
Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как сообщала "Страна", суд Киева отклонил иск с требованием уволить Авакова из-за незнания украинского языка. Напомним, что Аваков допустил, что Порошенко могут вызывать на допросы по коррупционным делам.