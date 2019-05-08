Советник Зеленского Андрей Богдан сообщил, что глава ГПУ Юрий Луценко является порядочным, хорошим человеком, который находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

В то же время, по словам Богдана, команда Зеленского еще не встречалась с Луценко, никакие дела пока не обсуждались.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией и преодоления монополизма.

В то же время, по его словам, команда Зеленского давит на генерального прокурора с целью защиты советника новоизбранного президента Александра Данилюка от уголовного производства по поводу нечестного заполнения е-декларации.

Напомним, Андрей Богдан в 2007 году был кандидатом в депутаты от "Нашей Украины - Народной самообороны".

Как сообщала "Страна", Луценко подписал заявление своего зама Енина об увольнении по собственному желанию.

Он хочет назначить замом Сергея Кизя, чтобы позже оставить ему свою должность.