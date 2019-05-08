В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 41-летнему мужчине, который в упор 8 раз выстрелил в 35-летнего майора полиции, который сделал нарушителю замечание за неправильную парковку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел 6 мая, около 8 часов утра. К одному из домов города подъехал автомобиль, водитель которого, припарковавшись, перегородил машиной пешеходный проход через арку. В это время к нему подошел житель этого дома, сделав замечание перепарковать машину. В ответ - игнорирование, агрессия, а потом водитель достал пистолет и начал стрелять в своего оппонента.

Человеком, сделавшим замечание, оказался командир штурмового взвода полка полиции особого назначения Евгений Лобода. Стрелок в ходе объяснений правоохранителям сказал, что думал у него хотят похитить автомобиль и поэтому он защищался.

"Пистолет под патрон Флобера, из которого стрелял водитель - пневматическое оружие, однако, нанесенные повреждения оказались тяжелыми: проникающие огнестрельные ранения головы, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, гематома и отек головного мозга, пулевые ранения грудной клетки, правого плеча и пояснице. Сейчас медики прилагают максимум усилий, чтобы спасти жизнь 35-летнему майору полиции", - сообщили в департаменте.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области 41-летнему жителю Харьковской области объявлено подозрение по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В порядке ст.208 УПК Украины он задержан. За совершенное мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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