Норвежский министр здравоохранения Сильви Листхёуг заявила, что людям не следует запрещать курить сигареты, пить алкоголь и есть столько мяса, сколько захочется. Свое мнение она выразила в эфире местного радио, сообщает РИА "Новости".

Она подчеркнула, что не собирается становиться "духовным наставником" и убеждать людей, что они должны жить по каким-то правилам. "Я намерена предоставить людям достаточно информации в качестве основы для выбора. Я имею в виду, что людям должно быть позволено курить, пить и есть столько мяса, сколько они хотят", - сказала Листхёуг.

Она также выразила мнение, что чаще всего люди и так знают, какая пища и привычки являются вредными.

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