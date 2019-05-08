Народные депутаты Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко решили выйти из партии "Объединение "Самопомощь" вслед за Семеном Семенченко и Егором Соболевым. Об этом сообщил в Facebook лидер партии, мэр Львова Андрей Садовой и одна из депутатов.

"Встретились с группой депутатов от "Самопомочи" - Еленой Сотник, Викторией Войцицкой, Александром Опанасенко, Иваном Мирошниченко. По Скайпу присоединился Александр Данченко. Коллеги выразили желание в дальнейшем перейти в статус внепартийных депутатов", - пишет Садовый.



По его словам, на встрече они договорились, что до конца каденции депутаты все же останутся во фракции "Самопомощь" в Верховной Раде. "Договорились сотрудничать в любых форматах, к которым нас приведет будущее. Спасибо за сотрудничество и удачи!"- резюмирует лидер партии.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

В то же время одна из пяти нардепов - Виктория Войцицкая - объяснила причины такого решения. По ее словам, большинство членов фракции "Самопомощь" в течение года много раз встречались с руководством партии по проблемным вопросам, но безрезультатно.

"В частности, относительно отсутствия прозрачных процессов и принятия решений в партии, о потере идеологического базиса, относительно сваливания в популизм ради удержания политического рейтинга и отсутствия четкой стратегии для Украины и желания действительно стать общеукраинской партией", - приводит примеры депутат. "К сожалению, ни одно из предложенных предложений по урегулированию вызовов и внедрение стратегии развития политической силы не были реализованы, ни одна из договоренностей не выполнена", - отмечает она.

Войцицкая отметила, что на данном этапе "наше видение пути для защиты будущего украинцев кардинально отличается от позиции партии". "Поэтому политические пути расходятся, что не исключает плодотворного сотрудничества в других форматах и нашего пребывания во фракции "Самопомощь" до завершения полномочий, которые нам дали люди", - добавила она.

Как сообщала "Страна", украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук решил участвовать в парламентских выборах. По словам политолога Александра Антонюка, у Святослава Вакарчука есть шансы преодолеть необходимый для прохождения в парламент 5-процентный барьер поддержки электората. "Скорее всего, это будет электорат, который в 2014 году голосовал за "Самопомощь", - говорит Антонюк.

Напомним, половине Львова отключили горячую воду, перед этим мэр Садовой иронизировал над отключениями в других городах.

Ранее "Страна" писала, как на второй день Пасхи пока еще действующий президент Петр Порошенко приехал во Львов - единственный город, где он победил на выборах. Вместе с ним были жена Марина и младший сын Михаил.