В среду, 8 мая, Москва заявила про отражение артиллерийского обстрела своей авиабазы "Хмеймим" в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня в 15 часов 15 минут боевиками террористических группировок "Катиба Ард эль-Баб" и "Катиба Джебель-Бутма" из Идлибской зоны деэскалации была предпринята очередная попытка обстрела российской авиабазы "Хмеймим". Всего в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов... Все реактивные снаряды сбиты дежурными средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

Это уже не первый обстрел этой российской базы на территории Сирии. "Хмеймим" последний раз перед этим была обстреляна из Идлибской зоны 6 мая. Как известно, Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российская авиация поддерживает наземные операции сирийской армии.

Как сообщала "Страна", Россия может на 49 лет получить морской сирийский порт Тартус в аренду. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

Напомним, месяц назад в Кремле состоялась встреча Эрдогана с Путиным, на которой лидеры стран обсуждали войну в Сирии и поставки С-400. Также Сирия просила созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за Голанских высот.