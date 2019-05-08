На северо-западе Турции выпал снег, уровень покрова достиг 6 см. Об этом сообщает CNN Turk.

"Снежный сюрприз в мае на горе Улудаг. Толщина снега достигала местами 6 сантиметров", - сообщили метеорологи. Туристические объекты на горе Улудаг, которая зимой является известным лыжным курортом, уже закрыты, катание прекращено в связи с завершением сезона. Но снег, выпавший вновь, привлек туристов. Люди едут на гору, чтобы насладиться красивыми зимними пейзажами.

Метеорологи прогнозируют снижение температуры воздуха до -10 градусов Цельсия.

Фото: cnnturk.com

Как сообщала "Страна", на Алтае сошла лавина и похоронила семерых туристов, две девушки из группы выжили чудом.

Напомним, во вторник, 7 мая, в Прикарпатье выпал снег. Соответствующее видео опубликовал председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк в Facebook.

Ранее синоптик предупредила о наступлении циклона, который несет в Украину мокрый снег и холод.