Закарпатский окружной административный суд отменил арест на квартиру, наложенный госрегистратором на основании несуществующего определения суда. Об этом сообщает "Юрлига".

Соответствующее решение было принято 1 апреля по делу № 260/1123/18. Сообщается, что собственник квартиры узнал об аресте от нотариуса, который отказался зарегистрировать продажу в связи с тем, что на все недвижимое имущество наложен арест.

Рассматривая дело суд установил, что в соответствии с извлечениями из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества основанием для вынесения обжалованного решения государственным регистратором стало определение Ужгородского горрайонного суда от 19 марта 2013 года по соответствующему номеру. Однако решение по такому делу суд вообще не принимал, что подтверждается письмом - ответом председателя Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

На основании указанного суд пришел к заключению, что госрегистратор Ужгородского горрайонного управления юстиции нарушил порядок регистрации обременений относительно имущества истца, а именно: не установил соответствия поданных документов, на основании которых было принято решение об аресте недвижимости.

Также ответчиком не доказана правомерность принятия обжалованного решения, в связи с чем исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Как сообщала "Страна", Большая Палата запретила увольнять помощника судьи без представления самого судьи.

Также стало известно, что сотрудники банка будут уведомлять исполнителей о состоянии счетов должников.