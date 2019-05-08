Национальный банк повысил лимит на репатриацию дивидендов из Украины за границу с 7 до 12 млн евро в месяц. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новшество утверждено постановлением Правления Нацбанка от 7 мая 2019 года № 66 "О внесении изменения в Положение о мерах защиты и определениях порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте". Документ вступил в силу 8 мая 2019 года.

Это уже второе увеличение лимита в течение этого года. В феврале Национальный банк вместе с внедрением около 30 других валютных послаблений увеличил лимит на репатриацию дивидендов с 7 млн дол. США до 7 млн евро в месяц.

По словам заместителя Председателя Нацбанка Олега Чурия, свободное управление полученными в Украине прибылями - чрезвычайно важный вопрос для иностранных инвесторов. Увеличенный лимит в 12 млн евро в месяц фактически удовлетворяет потребности всех работающих в Украине предприятий с иностранными инвестициями.

В то же время валютные послабления, введенные вместе с введением в действие новой либеральной системы валютного регулирования с 7 февраля 2019 года, не имели значительного влияния на финансовый рынок. Сегодня наблюдаются достаточно невысокие объемы как инвестиций за границу в рамках е-лимитов, так и репатриации дивидендов. Поэтому послабления упростили ведение бизнеса, но не жали на курс гривни, которая укрепилась на 4,3 % от начала года. В то же время чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составляла около 1 млрд дол. США.

Ранее "Страна" сообщала, как долго будет падать доллар и расти гривня.

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