Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет поджать под себя Фонд гарантирования вкладов. Об этом сообщил журналист Евгений Куксин на своей странице в Facebook.

"Сегодня фонд ответственен перед gрезидентом Украины. Эту позицию Гройсман хочет исключить. И направить весь контроль фонда уже под Кабмин", - написал Евгений Куксин.

По словам Куксина, глава Фонда и его заместители должны назначаться по представлению премьера, а не президента. Сам фонд будет руководствоваться уже не поручениями президента, а актами Кабмина. Также предлагается ввести новый термин - "руководитель аппарата", который будет управлять фондом, пока не будет головы или заместителей. Руководитель аппарата опять же получит акты с подачи Кабмина.

"В идеальном мире, Фонд гарантирования вкладов - это простая организация, которая берет под свой контроль ликвидированный/обанкротившийся банк, спокойно возвращает вкладчикам средства. Реализует имущество банка (помещение, машины, земли) в пользу государства, чтобы бюджет получил деньги.

Что мы видели последние 5 лет. Тысячи брошенных вкладчиков, для которых денег у фонда попросту не находилось. Реализованные за копейки квартиры, здания и земли. А сами работники фонда странным образом обогатились. Иногда их ловили на взятках. Так, ликвидатор банка "Форум" попалась на 5 миллионах долларов. И это только та, которую поймали.

Руководил фондом Константин Ворушулин. Он до этого работал менеджером в банке "Мечта". Банк "Мечта" принадлежит Порошенко. Когда Порошенко проиграл, Гройсман внезапно вспомнил, что Фонд должен быть под Кабмином, и на днях подал соответствующий законопроект в ВР. Так что в случае принятия - ожидаем в фонде нового Ворушулина. Но уже не от Порошенко, а Гройсмана", - пояснил Евгений Куксин.

Фото: facebook.com/yevhen.kuksin

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