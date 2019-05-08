Боксер Александр Усик подтвердил, что его первый бой в супертяжелом дивизионе откладывается на неопределенный срок из-за травмы руки на тренировке. Об этом Усик сообщил в Facebook.

"Плохие новости, дебют в тяжёлом весе 25 мая отменяется. У меня травма. Простите, что я подожди, мы вернемся сильнее. Все Божья воля, слава Богу за все. Держите хорошее настроение! Всем удачи!" - заявил Усик на фоне храмов. На записи видно, что повреждена левая рука.

Видео: facebook.com

Александр Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая в Оксон-Хилле в бою против Карлоса Такама.

Напомним, что менеджер нашего чемпиона Эгис Климас заявил, что Усик получил травму на тренировке, а его первый бой в супертяжах перенесли.

Также мы писали о том, что WBA подтвердила отказ Александр Усика от своего чемпионского титула.