В четверг, 9 мая, в Киеве в связи с проведением массовых мероприятий, в которых примут участие 200 тысяч человек, будет перекрыто движение транспортных средств. Список улиц публикует патрульная полиция Украины в Facebook.

улица Грушевского - от Крепостного переулка до станции метро "Арсенальная";

улица Ивана Мазепы - от станции метро "Арсенальная" до площади Славы;

улица Лаврская - от площади Славы до перекрестка улиц Лаврской и Цитадельной;

аллея Героев Крут - от Парковой дороги до площади Славы;

улица Михаила Емельяновича-Павленко - от Крестового переулке к площади Славы.

Перекрытие будет действовать с 01:00 9 мая до завершения мероприятий. Правоохранители призывают учесть эту информацию и выбрать другие маршруты следования, чтобы избежать неудобств!

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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