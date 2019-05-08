Накануне праздников безналичный доллар потерял 7 копеек, и остановился в рамках 26,23-26,25 грн./$, сообщил UBR.ua.

Отмечается, что минимум сегодняшних торгов -26,19-26,21 грн./$, после которого курс откатился на спросе. Главными продавцами доллара остались западные инвестфонды, закрывавшие сделки по покупке гривневых гособлигаций (на это отводится два дня): Минфин продал таких ОВГЗ на 6,52 млрд. грн. По подсчетам казначеев, они обеспечили сегодня половину всего проданного на межбанке доллара. Общий объем торгов оценили в $200 млн.

Ключевым валютным покупателем, как и в предыдущие дни, стал Нацбанк. Говорят, что он приобрел чуть больше $20 млн. Но в курсах его сделок уверенности нет: по одним данным, он скупался по 26,22 грн./$, а по другим — по 26,26 грн./$.

"Сделки регулятора стали определенным курсовым индикатором. В целом же на торгах наблюдалась повышенная активность накануне завтрашнего выходного дня. Также ощущалась реакция участников торгов на решение Нацбанка об увеличении ежемесячной суммы разрешенных для вывода дивидендов нерезидентами с €7 млн. до €12 млн. Как дополнительный стабилизирующий сигнал", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На наличном рынке средний ценовой диапазон на продаже людям сузился в рамках 26,45-26,55 грн./$. В нем работали: Альфа-Банк, Пиреус Банк, Укргазбанк, Кредобанк, Укрэксимбанк, ТАСкомбанк, УкрСиббанк и др. При этом несколько крупных структур ставили ценники несколько выше — 26,60-26,70 грн./$: Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ. Это не максимум — он был на уровне 27,0 грн./$ (Мисто Банк), но достаточно дорого. Самый низкий курс продажи «американца» рухнул на 9 копеек, и оказался на уровне 26,35 грн./$ (Банк Пивденный).

Финансисты рассказывали о достаточно активных валютных покупках населения. "Курс снижается до привлекательных для клиентов уровней. Вероятно, они считают, что дешевле доллар уже не будет, потому и берут", - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Кстати, в апреле люди также достаточно активно раскупали наличную валюту. Нацбанк как раз подтвердил это в свежем отчете: люди приобрели $928 млн, в то время как продали только $814,9 млн.

Завтра в Украине официальный выходной, так что межбанковских торгов не будет. "Ближайшие торги - 10 мая, - скорее всего, откроются в рамках 26,20-26,25 грн./$. И вряд ли мы увидим большую активность и активную курсовую динамику. Многие не будут работать, взяли отпуска и уедут. Думаю, будут слабые торги, без значительной активности", - считает Гриненко. Чуть шире оказался прогноз Олега Куринного - 26,20-26,30 грн./$.

Напомним, что доллар потерял в цене 15 копеек, а евро опустился ниже психологической отметки.

Также мы писали о том, что после длинных выходных курс доллара в Украине опустили на самое дно.