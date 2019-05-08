Глава Минздрава Ульяна Супрун, которая ранее уже объяснила украинцам, когда нужно избавляться от зубов мудрости, на сей раз рассказала, что для здоровья десен и всей ротовой полости главное не откладывать визит к стоматологу до последнего и не забывать о правилах гигиены.

"Кариес может испортить вашу улыбку. Но наиболее распространенная причина потери зубов среди взрослых - не кариес, а заболевания десен", - написала она на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, наиболее распространенные заболевания десен - гингивит и пародонтит. "Не стоит медлить с визитом к врачу, как только заметили первые симптомы. Это могут быть покраснение и отек, кровотечение во время чистки зубов, неприятный запах или привкус во рту. Если не обращать на них внимание, следующим этапом может быть опущение десен и потеря зуба", - предупредила Супрун.

Глава Минздрава отметила, что пародонтит может привести не только к потере зубов. Бактерии, которые возникают вследствие этой болезни, могут попасть в кровь через ткань десен и вызвать серьезные проблемы со здоровьем - пародонтит связывают с респираторными заболеваниями, ревматоидным артритом, заболеванием коронарных артерий и инсультом. Также недавние исследования показали вероятную роль бактерий Porphyromonas gingivalis, которые вызывают хроническое воспаление десен, в развитии болезни Альцгеймера. "Помните, что лечить десны нужно оперативно. Для здоровья десен и всей ротовой полости главное не откладывать визит к стоматологу до последнего и не забывать о простых правилах гигиены, например, "правиле 2-х минут", и других полезных советах для сохранения здоровой улыбки", - подчеркнула Супрун.

Также Ульяна Супрун рассказала, что украинцы могут противостоять слабоумию, слушая музыку и леча зубы.

Ранее Супрун объяснила украинцам, чем лучше заменить вредный кристаллический сахар.