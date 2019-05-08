На острове Хортица в Запорожье спасатели освободили косулю, которая застряла в заборе на территории одной из баз отдыха. Об этом сообщается на сайте региональной ГСЧС.

Уточняется, что сообщение о происшествии на острове Хортица в поступило в службу спасения 7 мая в 19:30.

Фото: zp.dsns.gov.ua

"Прибыв на место, спасатели установили, что в заборе застряла косуля, которая не может самостоятельно выбраться. Бойцы ГСЧС с помощью ножниц перекусили металлический прут в заборе и освободили несчастную животное", - сказано в сообщении.

Всего на острове обитает более 250 видов животных. Популяция млекопитающих, по данным заповедника, увеличивается. Этим может объяснится то, что косуля оказалась на территории базы отдыха на острове.

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