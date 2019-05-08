Сегодня, 8 мая, Печерский районный суд Киева назначил 192,1 тыс. гривен залога адвокату Андрею Доманскому, представляющему интересы главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Если Доманский не внесет деньги до следущего вторника, он будет арестован. Доманский намерен обжаловать решение суда 10 мая.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины 5 апреля предъявила обвинение Доманскому, вручив соответствующий документ. Доманского обвиняют в незаконной приватизации помещения в Киеве. Сам адвокат связал это дело с попыткой прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других резонансных делах. В январе прокуратура проводила обыски у Андрея Доманского по данному делу.

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