Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,2175 грн/$1 с 26,30 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,20-26,235 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 8 мая укрепился до 26,2601 грн/$1 с 26,3471 грн/$1.



Также Нацбанк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на следующий рабочий день - 10 мая:

1 доллар - 26,24955000 (-0,09047000);

1 евро - 29,4047460 (-0,05656600);

1 рубль - 0,40242000 (-0,00147000).

Данные НБУ: объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 5 мая составил 363,9 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $273,5 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что после длинных выходных курс доллара в Украине опустили на самое дно.

Также мы сообщали, что банкиры объяснили падение курса доллара снижением спроса на валюту в обменниках.