Перед Днем Победы курс доллара на межбанке Украины упал почти до 26 гривен
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,2175 грн/$1 с 26,30 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,20-26,235 грн/$1.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 8 мая укрепился до 26,2601 грн/$1 с 26,3471 грн/$1.
Также Нацбанк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на следующий рабочий день - 10 мая:
- 1 доллар - 26,24955000 (-0,09047000);
- 1 евро - 29,4047460 (-0,05656600);
- 1 рубль - 0,40242000 (-0,00147000).
Данные НБУ: объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 5 мая составил 363,9 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $273,5 млн.
Ранее "Страна" писала о том, что после длинных выходных курс доллара в Украине опустили на самое дно.
Также мы сообщали, что банкиры объяснили падение курса доллара снижением спроса на валюту в обменниках.