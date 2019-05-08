Глава Минздрава Ульяна Супрун объяснила украинцам, какими продуктами можно заменить дорогостоящий репчатый лук.

Тем более что многим людям лук не по вкусу, он вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и порой кажется вообще антисоциальным продуктом.

Итак, вот список продуктов-заменителей для репчатого лука:

Репчатый лук содержит мало витаминов и минералов. Значительно полезней есть зеленый лук и порей. Они содержат много кемпферола. Это полезный для здоровья сосудов флавоноид, который сейчас активно исследуют в связи с потенциальными противоопухолевыми свойствами. Кемпферола много в фасоли, молодых бобах, вине, малине, гвоздике и черном чае. В порее и зеленом луке много витаминов А, К, В6 и магния. Вы удивитесь, но сопоставимое содержание витаминов и минералов также в крапиве. Ее можно добавлять в зеленый борщ или рис.

В луке есть пребиотики - вещества, которые любит кишечная микрофлора. Впрочем, растворимую клетчатку лука можно заменить в рационе корнеплодами: сельдереем или пастернаком, овсяной и перловой кашей или яблоками.

Лук полезен для печени. Он снижает уровень сахара в крови, помогает нормализовать баланс липопротеинов и уменьшает воспаление. Но только в случае сочетания со здоровым сбалансированным рационом. Сопоставимыми и не такими антисоциальными продуктами могут быть укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра. Это лишь примеры продуктов, которые полезнее и душистее. Но ни один из них не является лекарством.

Лук имеет специфический запах благодаря летучим серосодержащим соединениям. Если мы жарим лук, едим его со сметаной, то происходит жировая экстракция - весь аромат улавливается жирами и сохраняется. Во времена, когда не было специй, лук был находкой, ведь делал пищу ароматнее. Но можно немного сэкономить и обогатить вкус блюд благодаря уже упомянутым специям и зелени. Еще один вариант - пожарить редиску. Редис, как и лук, также богат на серосодержащие соединения, и может дать определенную сладкую горечь и аромат.

Если вы любите добавлять в блюда жареный лук из-за вкуса и золотистого цвета, важно знать, что продукты реакции Майяра вредны для здоровья, и могут вызывать развитие диабета, сердечно-сосудистых болезней и нарушения работы почек. Поэтому не переживайте - суп без зажаренного лука будет даже полезнее. Если вам очень нужно сделать паштет или жаркое нежными, то потушите вместо лука богатые клетчаткой и минералами яблоки, груши, или уже упомянутые пастернак с сельдереем.

Если вы все-таки покупаете лук - употребляйте его только как часть сбалансированного питания, а не для лечения болезней. Сейчас авторитетных доказательств, что лук имеет исключительные лечебные свойства не существует. Зато за последние десять лет мировое производство лука увеличилось на 25%. Именно потому, что люди используют лук для лечения различных болезней, а не потребляют в пищу. К примеру, лук не лечит простуду. Однако он действительно имеет определенные бактерицидные свойства, но простуду вызывают вирусы. Если вам надо лечить насморк или больное горло, лучше выпейте теплого чая и поспите. А против гриппа помогают только своевременная вакцинация и ежедневная гигиена. Если же у вас высокая температура, то следует не искать лук, а запланировать визит к врачу.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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