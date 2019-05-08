Супрун объяснила украинцам, чем заменить стремительно дорожающий и невкусный лук
Глава Минздрава Ульяна Супрун объяснила украинцам, какими продуктами можно заменить дорогостоящий репчатый лук.
Тем более что многим людям лук не по вкусу, он вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и порой кажется вообще антисоциальным продуктом.
Итак, вот список продуктов-заменителей для репчатого лука:
- Репчатый лук содержит мало витаминов и минералов. Значительно полезней есть зеленый лук и порей. Они содержат много кемпферола. Это полезный для здоровья сосудов флавоноид, который сейчас активно исследуют в связи с потенциальными противоопухолевыми свойствами. Кемпферола много в фасоли, молодых бобах, вине, малине, гвоздике и черном чае. В порее и зеленом луке много витаминов А, К, В6 и магния. Вы удивитесь, но сопоставимое содержание витаминов и минералов также в крапиве. Ее можно добавлять в зеленый борщ или рис.
- В луке есть пребиотики - вещества, которые любит кишечная микрофлора. Впрочем, растворимую клетчатку лука можно заменить в рационе корнеплодами: сельдереем или пастернаком, овсяной и перловой кашей или яблоками.
- Лук полезен для печени. Он снижает уровень сахара в крови, помогает нормализовать баланс липопротеинов и уменьшает воспаление. Но только в случае сочетания со здоровым сбалансированным рационом. Сопоставимыми и не такими антисоциальными продуктами могут быть укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра. Это лишь примеры продуктов, которые полезнее и душистее. Но ни один из них не является лекарством.
- Лук имеет специфический запах благодаря летучим серосодержащим соединениям. Если мы жарим лук, едим его со сметаной, то происходит жировая экстракция - весь аромат улавливается жирами и сохраняется. Во времена, когда не было специй, лук был находкой, ведь делал пищу ароматнее. Но можно немного сэкономить и обогатить вкус блюд благодаря уже упомянутым специям и зелени. Еще один вариант - пожарить редиску. Редис, как и лук, также богат на серосодержащие соединения, и может дать определенную сладкую горечь и аромат.
- Если вы любите добавлять в блюда жареный лук из-за вкуса и золотистого цвета, важно знать, что продукты реакции Майяра вредны для здоровья, и могут вызывать развитие диабета, сердечно-сосудистых болезней и нарушения работы почек. Поэтому не переживайте - суп без зажаренного лука будет даже полезнее. Если вам очень нужно сделать паштет или жаркое нежными, то потушите вместо лука богатые клетчаткой и минералами яблоки, груши, или уже упомянутые пастернак с сельдереем.
- Если вы все-таки покупаете лук - употребляйте его только как часть сбалансированного питания, а не для лечения болезней. Сейчас авторитетных доказательств, что лук имеет исключительные лечебные свойства не существует. Зато за последние десять лет мировое производство лука увеличилось на 25%. Именно потому, что люди используют лук для лечения различных болезней, а не потребляют в пищу. К примеру, лук не лечит простуду. Однако он действительно имеет определенные бактерицидные свойства, но простуду вызывают вирусы. Если вам надо лечить насморк или больное горло, лучше выпейте теплого чая и поспите. А против гриппа помогают только своевременная вакцинация и ежедневная гигиена. Если же у вас высокая температура, то следует не искать лук, а запланировать визит к врачу.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
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