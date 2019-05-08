В ходе торгов 8 мая цены на нефть эталонных марок росли на новости о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе, пишет Интерфакс.

Так, июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 Кв подорожали на $0,4 (на 0,57%) - до $70,28 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,55 (на 0,9%) - до $61,95 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 3,963 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозировали, что падение составит 2,2 млн баррелей.

Днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 2,81 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Запасы бензина в США, по данным Минэнерго, снизились за минувшую неделю на 596 тыс. баррелей, дистиллятов - на 159 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 980 тыс. баррелей, второго - на 1,05 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 821 тыс. баррелей. Тем временем объем добычи в стране сократился на 100 тыс. баррелей в сутки. Импорт нефти на минувшей неделе уменьшился на 721 тыс. б/с.

Напомним, что цены на нефть вернулись к росту, отыгрывая падение до рекордных минимумов.

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