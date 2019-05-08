После акции благодарности уходящему президенту Петру Порошенко проход к зданию АП снова надежно закрыт для посетителей. На это обратил внимание глава гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов.

"Фестиваль невероятной демократии у Администрации Президента завершен. Проход для смертных открыли для акции "поблагодари Порошенко" и закрыли снова. На воротах замки. Охранники говорят, что "здесь последние пару лет не открывали".

Придите, поблагодарите Порошенко пока он там еще сычует. За невероятную демократию", - написал на своей странице в соцсети Краснов.

Фото: facebook.com

Напомним, акция сторонников Петра Порошенко под названием "Дякую" прошла под стенами Администрации 22 апреля.

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