В среду, 8 мая, самолет бангладешской авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Янгон в Мьянме. Об этом сообщает газета The Myanmar Times.

По данным газеты, самолет национального авиаперевозчика Бангладеш Bombardier Dash 8 рухнул на взлетную полосу. Инцидент произошел во время посадки самолета. Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет.

Работа аэропорта приостановлена.

В социальных сетях предполагают, что самолет соскользнул с взлетно-посадочной полосы. Оба крыла самолета, кажется, сломаны. Пожарные были на месте. Источник из аэропорта подтвердил, что инцидент произошел во время посадки. Пока о жертвах не сообщают. Информация о количестве людей, получивших травмы, также не доступна.

По данным агентства France-Presse, пострадали 11 человек. Как уточняет AFP, на борту находился 31 человек, в том числе граждане Бангладеш, Мьянмы, Канады, Китая, Индии, Франции и Швейцарии. На данный момент аэропорт закрыт на взлет и посадку до выяснения причин катастрофы.

Фото: twitter.com/cape_diamond

Фото: mmtimes.com

Как сообщала "Страна", "Аэрофлот" назвал имена 33 выживших после авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево".

Напомним, появилась полная расшифровка переговоров экипажа SSJ-100 и экстренных служб в "Шереметьево".

Авиакатастрофа произошла 5 мая вечером. В аэропорту Шереметьево экстренную посадку совершил SSJ-100 "Аэрофлота". В результате катастрофы погиб 41 человек (40 пассажиров и один член экипажа). Всего на борту лайнера находилось 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа. СКР в день трагедии сообщал, что среди погибших есть двое детей.

Также мы писали о том, что следователи пришли к выводу об ошибках экипажа.