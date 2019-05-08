В Министерстве иностранных дел Украины расценивают ротацию посла США Мари Йованович как плановый процесс, который происходит по правилам американской дипломатии. Такое заявление на сегодняшнем брифинге сделала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает Укринформ.

"Мы получили от Госдепартамента США сообщение о завершении миссии посла Мари Йованович в Украине. Мы воспринимаем ротацию главы диппредставительства США в Украине как плановый процесс, который происходит в соответствии с правилами, которые существуют в американской дипломатии", - сказала Зеленко.

Она добавила, что в последние годы были очень плодотворными в украинско-американских отношениях, а США в сложное для Украины время в очередной раз подтвердили репутацию надежного друга и стратегического партнера нашей страны.

"Мы ценим весомый вклад посла Мари Йованович в укрепление украинско-американских отношений и желаем дальнейших профессиональных свершений и, конечно, надеемся, что такой же успешной будет работа с ее преемником в Киеве", - отметила пресс-секретарь МИД.

Относительно запроса на агреман и преемника Йованович, Зеленко отметила, что назначение послов является в первую очередь прерогативой американской стороны, поэтому будет правильным, если мы услышим об этом из уст официального представителя Госдепартамента.

В понедельник Государственный департамент США в ответ на журналистский запрос Укринформа подтвердил, что посол США в Украине Мария Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию. При этом в ведомстве назвали это решение ранее запланированным и таким, которое согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.

Напомним, в США еще не определились с новым послом в Украине, представлять Америку будет временно поверенный.

Также мы сообщали, что сын Дональда Трампа поддержал отставку "американского посла Обамы" в Украине Мари Йованович.