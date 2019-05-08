Власти Китая разрешили экспортировать подержанные автомобили для стимулирования продаж машин в стране. Экспорт б/у автомобилей был разрешен в минувшее воскресенье, 5 мая. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Первыми разрешение на экспорт подержанных автомобилей получили 10 административных единиц, в том числе Пекин и Шанхай. Китайское министерство торговли опубликовало заявление, в котором говорится, что потенциальные возможности для развития экспортного рынка подержанных автомобилей в Китае очень велики.

Ведомство сообщило, что будет работать над улучшением регулирования рынка и услуг в поддержку экспорта б/у автомобилей совместно с министерством общественной безопасности и Главным таможенным управлением КНР. В минувшем году продажи подержанных автомобилей в Китае составили около 13,83 млн, что вполовину меньше показателя продаж новых автомобилей. Продажи транспортных средств в Китае по итогам 2018 года снизились впервые за 28 лет. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, реализация дилерским центрам уменьшились в минувшем году на 2,8% - до 28,1 млн единиц.

Данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей также указывают на первое более чем за 20 лет сокращение продаж автомобилей в стране в прошлом году - на 6%, до 22,7 млн единиц.

Напомним, ранее Китай открестился от участия в переговорах с США и Россией по ядерному разоружению.

Ранее США сообщили, что введут повышенные пошлины на китайские товары с 10 мая. Также в США заявили о близком конце торговой войны с Китаем.