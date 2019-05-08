Российская Федерация заявила о высылке из страны двух шведских дипломатов в качестве ответа на непродление виз для своих дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МИД Швеции Расмуса Эльянскуга.

"Двух шведских дипломатов попросили покинуть Россию. Швеция ранее объявляла, что российскому дипломату не была продлена виза: мы дали отрицательный ответ на российскую заявку о получении дипломатической визы. Россия ответила, попросив двух шведских дипломатов покинуть Россию", - сказал чиновник. Он добавил, что в Швеции "сожалеют о решении российского МИДа".

О том, что высылка шведских дипломатов из России является ответной мерой, заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

В феврале в ресторане в центре Стокгольма был задержан швед, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против королевства в пользу России. Он обедал с российским дипломатом, который вскоре покинул королевство. После этого Россия подала заявку на получение виз для новых дипломатов, но получила отказ.

Напомним, что в Швеции рассказали, почему одобрили строительство Северного потока-2.

Также мы писали о том, что Швеция и Албания присоединились к массовой высылке российских дипломатов из-за дела Скрипалей.