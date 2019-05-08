Намерение правительства отменить пенсии и соцвыплаты жителям Донбасса - это очередной шаг режима к углублению раскола в Украине. Такое заявление сделал основатель Оппозиционной пларформы - За жизнь, народный депутат Юрий Бойко, сообщается на сайте политсилы.

Он подчеркнул, что все пять лет своего правления нынешняя власть делала все, чтобы вооруженный конфликт на Востоке продолжался бесконечно, а Донбасс никогда не вернулся в Украину.

"В этом идеологи "партии войны" видели гарантию нерушимости своей власти и тотального контроля над украинским обществом. Именно поэтому власть пошла на введение экономической и транспортной блокады региона, а теперь пытается отнять у его жителей - сотен тысяч украинских граждан - средства к существованию", - сказал оппозиционный политик.

"Намерение правительство остановить пенсионные и социальные выплаты украинским гражданам, проживающим на временно неподконтрольных территориях, которые получат российские паспорта, противоречит Конституции Украины и нашим международным обязательствам по защите прав человека. Это очередной шаг, направленный на "изгнание Донбасса", выдавливание из страны людей, несогласных с идеологической доктриной пока еще правящего режима. Это месть обанкротившихся, проигравших политиков, неспособных и нежелающих вести диалог с собственным народом. Их дальнейшее пребывание при власти – это главное препятствие для восстановления мира в Украине", - акцентировал Юрий Бойко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь выступает против любых односторонних шагов и действий, которые могут привести к обострению противостояния. Мы требуем немедленного начала двусторонних украинско-российских переговоров по урегулированию конфликта и защите прав украинских граждан, проживающих в зоне конфликта",- подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что если правительство пойдет на этот очередной антиконституционный и антигуманный шаг, Оппозиционная платфома - За жизнь будет обращаться в суд.

"Такие решения действующего правительства - еще одно доказательство необходимости полной перезагрузки власти. Вернуть мир в Украину и остановить маховик репрессий против украинских граждан сможет только новая парламентская коалиция ответственных политических сил и новое правительство народного доверия", - заявил оппозиционер.

Ранее "Страна" писала о том, что жителей Донбасса с российскими паспортами могут лишить украинских пенсий.

Также мы сообщали, что Кабмин введет санкции против чиновников РФ, причастных к выдаче паспортов на Донбассе.