Новый командующий ООС Александр Сырский сегодня, 8 мая, в День памяти и примирения участников Второй мировой войны, возложил цветы погибшим участникам АТО на Донбассе (которые не имеют отношения к войне с нацистами).

Об этом штаб ООС пишет в Facebook.

"Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырський вместе с руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации Александром Куцем по случаю Дня памяти и примирения возложили цветы на мемориальных комплексов, памятных знаков и монументов, установленных на местах самых ожесточенных боев 2014 года в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, что Зеленский в День примирения сфотографировался с советским ветераном и бывшей связной УПА.

Также мы писали о том, что Вятрович настаивает на переносе выходного с 9 на 8 мая.