Защитник "Динамо" Томаш Кендзера дисквалифицирован КДК ФФУ на один матч за неспортивное поведение в матче с "Львовом", пишет "Трибуна".

Уточняется, что также поляк дисквалифирован на один матч условно в случае повторения грубого нарушения. Испытательный срок - 3 месяца.

А главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич оштрафован на 5000 гривен за неявку на послематчевую пресс-конференцию после поединка 1/4 финала Кубка Украины с "Шахтером".

Кендзера пропустил предыдущий матч против "Александрии".

Напомним, контракт Хацкевича истекает через несколько недель и на посту тренера Динамо его может заменить Михайличенко.

Также мы сообщали, что после разгрома от Челси Хацкевич отказался говорить с прессой на тему своей отставки.