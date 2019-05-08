8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Эта дата часто подается как альтернатива советскому Дню победы 9 мая. Она посвящена погибшим во время Второй мировой войны и официально отмечается с 2015 года.

Также с недавнего времени власти Украины проводят политику примирения, демонстрируя, что советские фронтовики в этот день братаются с бойцами УПА.

Правда, пока лицом примирения стал только один советский ветеран. И, если еще пару лет назад он фотографировался с Петром Порошенко, то сегодня - жмет руку функционерам УПА рядом с Владимиром Зеленским. А глава Нацпамяти Владимир Вятрович, который предлагает перенести выходной день с 9 на 8 мая, назвал такую риторику нового президента правильным подходом.

"Страна" разбиралась, кто такой Иван Залужный, которого называют "профессиональным примирителем" за то, что он часто мелькает на фотографиях с украинскими политиками и плакатах, посвященных идее братания тех, кто был по разные стороны противостояния.

Что написал Зеленский

8 мая команда избранного президента Владимира Зеленского опубликовала фото с ветераном Красной армии и связной УПА, которые жмут друг другу руки. Как оказалось на снимке Иван Залужный, которого накануне Дня победы активно используют украинские политики.

Снимок сопровождался текстом:

"Иван Аникеевич Залужный. 10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука - Ивана Гутника-Залужного во время войны в Донбассе.

Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк. В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера.

Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, который сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы".

Вятрович одобряет

На фото Зеленского отреагировал глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович.

"Поздравляю правильный подход Владимира Зеленского к Дню памяти и примирения", - написал он и поделился публикацией нового президента в Facebook.

В комментариях одни пользователи предположили, что Зеленского на фото добавили с помощью фотошопа, другие, что примирение начал Порошенко. "Да, но пусть оно живет дальше" - отреагировал Вятрович.

Ветеран с плакатов

Кто же такой Иван Залужный - ветеран с фотографии Зеленского? Пару лет назад он стал героем плакатов, в рамках темы примирения украинцев, воевавших в годы Великой Отечественной Войны по разные стороны противостояния, которую власти продвигали в информационном пространстве.

В качестве канонического примера реализации этой доктрины использовался эпизод рукопожатия сотника УПА Степана Петраша и ветерана Советской Армии Ивана Залужного, запечатленный в мае 2015 года. При этом других героев, готовых публично пожать руки вчерашним оппонентам, найти не удалось.

Фото: Плакат с тем самым рукопожатием

Офицер Красной армии Иван Залужный (принимал участие в боях под Сталинградом и на Курильских островах) и воин армии УПА Степан Петраш пожали друг другу руки в киевском музее Великой Отечественной Войны. По инициативе властей 6 мая 2015 года там собрали ветеранов Советской армии, воинов УПА и участников АТО в рамках акции "Примирение ради будущего".

Снимок с Залужным, символизирующий примирение украинцев активно ротировали в соцсетях, сюжеты о нем крутили по ТВ. А фото стало основной социальной рекламы, которую запустили институт Вятровича и министерство информполитики.

При этом у снимка была свое печальная предыстория. За год до этого у ветерана из Запорожья в АТО погиб единственный внук - 23-летний Иван Гутник-Залужный. На похоронах его дед обратился к своим бывшим сослуживцам из рядов Советской Армии и президенту России. Он попросил своих бывших сослуживцев, с которыми лежал в окопах, остановить Путина.

"Я думал в следующем году вместе с ветеранами Отечественной войны праздновать 70-летие Великой Победы, а хороню своего Ванечку, которого убили внуки моих побратимов из России", - сказал он на церемонии прощания с внуком осенью 2014 года.

В 2016 году о ветеране вновь вспомнили перед Днем победы. Во время визита в Запорожскую область с ним встретился Пер Порошенко.

"Так получилось, что в основном говорил я. Петр Порошенко расспрашивал о моих боевых заслугах, о моем внуке Иване, который ценой своей жизни спас бойцов в зоне АТО в августе 2014-го, - рассказывал тогда Иван Залужный.

В этом году фото с фронтовиком уже использует Владимир Зеленский.

При этом другие ветераны заявляют, что примирительные фото и акции перед Днем победы носят искусственный и постановочный характер.

Так, Петраш, которому Залужный жмет руку на плакате 2015 года, заявлял, что на самом деле никакого примирения не было. Он как представитель УПА из Прикарпатья ехал в Киев с мыслью, что вместе с фронтовиками, он сядет и обсудит правду о тех событиях. Но 6 мая со стороны ветеранов Красной армии практически никого не было. Только один Иван Залужный.

Сами фронтовики позицию своего узнаваемого по фото с президентами сослуживца комментируют неохотно, допуская, что у каждого может быть своя позиция, к тому же у Залужного случилась личная трагедия, когда в АТО погиб внук. Но плакаты с надписью "победители нацизма", и в целом такую риторику, считают перебором.

Ранее в соцсетях обсуждали празднование 8 мая в Украине. "Примирение с кем?" - задавались вопросами пользователи.