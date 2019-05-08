Сегодня ночью на одной из позиций на Приазовье в ходе двустороннего боя от тяжелого ранения погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, командир десантно-штурмового отделения, старшина Владимир Коваль. Об этом сообщает 79-я ОДШБр в Facebook.

Погибший военнослужащий был уроженцем Хмельницкой области, дома у него остались жена и дочь."Командование десантно-штурмовых войск и командование воинской части выражают соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная Слава и память Герою!" - написали побратимы погибшего бойца.

Владимир Коваль. Фото: facebook.com/79AMBUA

Напомним, что Киев сообщил, что на Донбассе противник в одностороннем порядке отменил режим прекращения огня. Напомним, сегодня, 8 мая, в районе операции Объединенных сил противник дважды нарушал "режим тишины", оба раза - на донецком направлении. Под обстрел из запрещенного минскими договоренностями вооружения попали Марьинка и Павлополь. На луганском направлении российские войска обстреляли Новозвановку, Попасную и Катериновку.

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