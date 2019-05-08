Инфляция в Украине в апреле 2019 года составила 1% по сравнению с 0,9% в марте, 0,5% – в феврале и 1% в январе. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам апреля ускорился до 8,8% с 8,6% по итогам марта, снова вернувшись на уровень февраля.

Базовая инфляция в апреле 2019 года, наоборот, снизилась до 0,4% после скачка на 1,2% в марте, а в годовом измерении – до 7,4% с 7,6% по итогам марта, 7,8% – по итогам февраля и 8,3% – по итогам января.

На потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Наиболее (на 12,6%) подорожали овощи, в частности, белокочанная капуста - на 43,9%, лук - на 29,1%, свекла - на 16,8%, морковь - на 14,9%, картофель - на 5,7%. На 1,2-0,7% выросли цены на продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло. В то же время на 11,1% подешевели яйца, на 1,2-0,2% - рис, фрукты, сало, сахар, молоко, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в том числе на табачные изделия - на 1,5%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Рост тарифов на коммуналку, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошло за счет повышения тарифов на канализацию и водоснабжение - на 0,7%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,7% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк из-за необходимости снижения инфляции не стал менять учетную ставку.