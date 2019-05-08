Пресненский суд Москвы постановил уничтожить деревянный стул - орудие преступления в деле против нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Напомним, что сегодня, 8 мая, Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и еще двум обвиняемым по громкому делу о драках в Москве. Кокорин осужден на 1,5 года, а Мамаев - на год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Два других фигуранта дела, младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий, также получили реальные сроки - 1,5 года и год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

Известно, что уголовное преследование футболистов началось после инцидента в московском ресторане "Кофемания", где компания, в которой отдыхали футболисты начала подшучивать над чиновником минпромторга Денисом Паком, который пришел в кафе на рабочую встречу. Молодые люди сравнили внешность Пака с исполнителем хита Gangnam Style - южнокорейским поп-исполнителем PSY.

Чиновник возмутился подобным сравнением и оскорбил молодых людей. В ответ Кокорин нанес ему удар стулом. Пострадал в нем и Сергей Гайсин, гендиректор научного центра в области развития автомобилестроения, который пришел на встречу с Паком.

Ранее "Страна" писала о том, что избивший чиновника футболист Кокорин спустя 4 месяца попросил прощения.

Также мы сообщали, что российские футболисты-хулиганы Кокорин и Мамаев сыграют в Бутырке со своими тюремщиками.