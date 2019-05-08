Суд отказался восстановить в должности консула в Гамбурге Василия Марущинца, который в мае 2018 года был уволен Министерством иностранных дел за антисемитские публикации в социальной сети Facebook.

Об этом говорится в материалах суда, сообщают "Украинские новости".

Марущинец был уволен в мае 2018 года, а в июне этого же года подал в суд иск на МИД. Он просил суд восстановить его в должности консула и взыскать с министерства заработок за время вынужденного прогула.

Василий Марущинец. Фото: ridus.t30p.ru

И вот в мае текущего года ему было полностью отказано в исковых требованиях.

Суд обратил внимание, что с 2010 года Марущинец размещал на своей странице Facebook материалы антисемитского и шовинистического характера.

По его словам, этими публикациями он "высказывал свою гражданскую позицию относительно действий иностранных факторов, направленных на ослабление и уничтожение Украины как единого и неделимого государства - как в исторической ретроспективе, так и сегодня или в прошлом".

При этом суд указал, что в своих комментариях и публикациях экс-консул выражал свое пренебрежительное отношение к гражданам еврейской национальности и допускал оскорбительные высказывания в их адрес.

Кроме того, он прославлял фашизм и нацизм, вел открытую пропаганду расовой и национальной розни, подчеркивал территориальные претензии к соседним с Украиной европейским государствам (Польши, Венгрии, Румынии и т.д.), выступал за принадлежность украинцев к особой национальной группе "ориян" и заявлял об их превосходстве над другими нациями.

Суд считает, что автором этих оскорбительных публикаций является именно Марущинец, так как он не доказал обратное и не обратился в полицию с заявлением о взломе своей страницы в Facebook.

Ранее "Страна" информировала, что израильский центр Кантора сообщил о росте антисемитизма в Украине.