Яценюк рассказал, как он избавился от грыжи, опубликовав видео упражнений в спортзале
Сегодня, 8 мая, украинский политик, глава "Народного фронта" Арсений Яценюк продолжил серию публикаций своих тренировок из спортзала. Очередное видео занятий он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Приветствую всех. Спасибо, что обратили внимание на занятия спортом и мои занятия, - намекнул он на первое видео своих упражнений с фитболом, которое просочилось накануне в интернет, - Эти упражнения на протяжении 2 лет дали мне возможность вылечить грыжу. Врачи говорили, что я не смогу ходить. И мне нужна только операция. Я сказал "нет". И начал бороться. В результате те же самые врачи сказали, что уже операции не нужно, произошло чудо. Это ежедневная, тяжелая, изнурительная работа. Поэтому никогда не сдавайтесь. Боритесь за себя. Рад поделиться комплексом своих упражнений", - отметил Арсений Яценюк, разместив 8 последовательных упражнений.
Очередная тренировка:
- Горизонтальная тяга с упором, общий вес 132 кг, 3х5 поочередно
- Жим под углом в хаммере, общий вес 70, 3х5 поочередно
- Жим лежа гантели одной рукой, 35 кг, 3х5
- Тяга гантели под наклоном одной рукой, 35 кг, 3х10
- Подъем ног на перекладине, 3х14
- Отжимания на кольцах, 3х14
- Упражнения на мышцы корпуса в trx
- Подтягивание параллельным хватом, 3х14.
Видео: facebook.com/yatsenyuk.arseniy
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись и к этой тренировке политика: "Арсений Петрович, а вы случайно не перепутали фунты с килограммами?", "Это из ранепредвыборного?", "Хорошая попытка, но нет", "Арсений, берегите себя!", "Чувак, ты потерял свои волосы, делая это. Остановись!" "Сейчас спортивные блогеры больше зарабатывают, чем чиновники. Правильное решение", "Новые тренды ЗЕ", - пишут юзеры.
Напомним, в ноябре 2017 года известный шоумен (а сейчас избранный президент Украины) Владимир Зеленский начал вести спортивный блог с мужскими секретами отличной формы и долголетия.
Как сообщала "Страна", лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в 2017 году опубликовала видео утренней пробежки. Она сообщала, что пробежала 12 километров за 1 час и 20 минут. Забег в прямом эфире транслировал экс-банкир и марафонец Андрей Онистрат, который бежал вместе с ней.