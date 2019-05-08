Сегодня, 8 мая, украинский политик, глава "Народного фронта" Арсений Яценюк продолжил серию публикаций своих тренировок из спортзала. Очередное видео занятий он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Приветствую всех. Спасибо, что обратили внимание на занятия спортом и мои занятия, - намекнул он на первое видео своих упражнений с фитболом, которое просочилось накануне в интернет, - Эти упражнения на протяжении 2 лет дали мне возможность вылечить грыжу. Врачи говорили, что я не смогу ходить. И мне нужна только операция. Я сказал "нет". И начал бороться. В результате те же самые врачи сказали, что уже операции не нужно, произошло чудо. Это ежедневная, тяжелая, изнурительная работа. Поэтому никогда не сдавайтесь. Боритесь за себя. Рад поделиться комплексом своих упражнений", - отметил Арсений Яценюк, разместив 8 последовательных упражнений.

Очередная тренировка:

Горизонтальная тяга с упором, общий вес 132 кг, 3х5 поочередно Жим под углом в хаммере, общий вес 70, 3х5 поочередно Жим лежа гантели одной рукой, 35 кг, 3х5 Тяга гантели под наклоном одной рукой, 35 кг, 3х10 Подъем ног на перекладине, 3х14 Отжимания на кольцах, 3х14 Упражнения на мышцы корпуса в trx Подтягивание параллельным хватом, 3х14.

Видео: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись и к этой тренировке политика: "Арсений Петрович, а вы случайно не перепутали фунты с килограммами?", "Это из ранепредвыборного?", "Хорошая попытка, но нет", "Арсений, берегите себя!", "Чувак, ты потерял свои волосы, делая это. Остановись!" "Сейчас спортивные блогеры больше зарабатывают, чем чиновники. Правильное решение", "Новые тренды ЗЕ", - пишут юзеры.

Напомним, в ноябре 2017 года известный шоумен (а сейчас избранный президент Украины) Владимир Зеленский начал вести спортивный блог с мужскими секретами отличной формы и долголетия.

Как сообщала "Страна", лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в 2017 году опубликовала видео утренней пробежки. Она сообщала, что пробежала 12 километров за 1 час и 20 минут. Забег в прямом эфире транслировал экс-банкир и марафонец Андрей Онистрат, который бежал вместе с ней.