Посол США в Украине Мари Йованович покидает должность 20 мая, а ее преемник пока не назначен и не номинирован.Об этом идет речь в колонке The Washington Post со ссылкой на копию внутреннего сообщения Госдепа, передает "Украинская правда".

"Мы ожидаем назначения временно поверенного в делах США в Украине на долгий срок, до времени назначения и утверждения нового руководителя Миссии", - говорится в сообщении, которое получили сотрудники Посольства США в Украине.

В переходный период Джозеф Пеннингтон продолжит выполнять обязанности временно поверенного в делах США в Украине, говорится в материале.

Автор, Джош Рогин, приводит различные заявления представителей правительства США, сделанные неофициально. Представитель Госдепа сказал, что "Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую службу в Киеве в 2019 году, как и планировалось". Еще один чиновник администрации сказал, что посол ранее планировала уехать в начале июля, и поэтому ее отъезд в мае означает изменение планов.

Другой чиновник отметил, что Йованович предложили остаться до июля, но она решила уехать раньше.

Посла США отзывают, после того, как она стала "целью политических нападок" в консервативных американских СМИ, говорится в материале.

Мари Йованович. Фото: radiosvoboda.org

Ранее "Страна" писала о заверениях Госдепа США, что отзыв посла Йованович был предрешен.

Также мы сообщали, что после нападок Луценко на Йованович, Климкин заверил американцев, что США друг Украины..

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!