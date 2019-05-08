Посол США в Украине Мари Йованович покидает должность 20 мая, а ее преемник пока не назначен и не номинирован.Об этом идет речь в колонке The Washington Post со ссылкой на копию внутреннего сообщения Госдепа, передает "Украинская правда".

"Мы ожидаем назначения временно поверенного в делах США в Украине на долгий срок, до времени назначения и утверждения нового руководителя Миссии", - говорится в сообщении, которое получили сотрудники Посольства США в Украине.

В переходный период Джозеф Пеннингтон продолжит выполнять обязанности временно поверенного в делах США в Украине, говорится в материале.

Автор, Джош Рогин, приводит различные заявления представителей правительства США, сделанные неофициально. Представитель Госдепа сказал, что "Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую службу в Киеве в 2019 году, как и планировалось". Еще один чиновник администрации сказал, что посол ранее планировала уехать в начале июля, и поэтому ее отъезд в мае означает изменение планов.

Другой чиновник отметил, что Йованович предложили остаться до июля, но она решила уехать раньше.

Посла США отзывают, после того, как она стала "целью политических нападок" в консервативных американских СМИ, говорится в материале.

Мари Йованович. Фото: radiosvoboda.org

Ранее "Страна" писала о заверениях Госдепа США, что отзыв посла Йованович был предрешен.

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