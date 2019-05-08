Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День примирения, 8 мая, опубликовал фотографию вместе с награжденным участником Второй мировой войны, капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иваном Залужным и Прасковьей Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в УПА, передавала информацию и провиант. "Фото примирения" Команда Зеленского выложила в Telegram.

Зеленский пишет, что 101-летний Залужный потерял единственного внука Ивана Гутника-Залужного во время войны на Донбассе. На этой фотографии ветераны пожимают друг другу руки в присутствии Зеленского.

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и кланяемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы", - отметил Зеленский.

Фото: t.me/ze_team2019

Напомним, что по Крещатику прошло полутысячное шествие памяти погибших защитников Украины.

Также мы писали о том, что в массовых мероприятиях в Украине 8 и 9 мая примут участие 220 000 человек.