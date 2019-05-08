Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и еще двум обвиняемым по громкому делу о драках в Москве.

Кокорин получил один год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев - год и пять месяцев. Именно такого наказания требовала прокурор, передает ВВС.

Всего на скамье подсудимых было четыре человека - полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий знакомый Александр Протасовицкий.

Все подсудимые, кроме Кокорина-младшего, были признаны виновными по всем вменяемым им эпизодам.

Судья Елена Абрамова исключила из квалификации действий подсудимых предварительный сговор, решив, что они действовали спонтанно и не распределяли роли. Таким образом, она не согласилась с оценкой следствия.

Реконструкция инцидента

Благодаря выступлениям самих обвиняемых и свидетелей, а также двум видеозаписям, в суде удалось довольно подробно восстановить картину случившегося.

Кокорин и Мамаев, которые дружат семьями, вечером 7 октября после матча "Зенита" и "Краснодара" в Петербурге приехали в Москву. Там их встретил младший брат Кокорина Кирилл, и компания отправилась в ночной клуб Secret Rooms, где к ним присоединились другие знакомые. Затем молодые люди отправились в клуб "Эгоист".

В ночных заведениях к футболистам присоединилась группа девушек. Молодые люди рассказывали, что танцевали, веселились и употребляли алкогольные напитки.

Ближе к утру компания решила позавтракать. Выйдя из клуба, одна из девушек по ошибке села в припаркованный рядом автомобиль, за рулем которого был Виталий Соловчук - водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Тот попросил незнакомку выйти из машины, которую она приняла за такси. Девушка рассказала футболистам, что Соловчук якобы сообщил ей, что не возит "таких петухов".

Слово "петухи" обвиняемые восприняли как оскорбление, после чего у клуба завязалась драка. Основную роль в ней, согласно материалам дела, сыграл Мамаев, который догнал пытавшегося убежать Соловчука и повалил его на землю.

Конфликт у "Эгоиста" закончился извинениями водителя, и молодые люди отправились в ресторан "Кофемания". Там компания вела себя шумно и в какой-то момент начала подшучивать над чиновником минпромторга Денисом Паком, который пришел в кафе на рабочую встречу. Молодые люди сравнили внешность Пака с исполнителем хита Gangnam Style - южнокорейским поп-исполнителем PSY.

Чиновник возмутился подобным сравнением и оскорбил молодых людей. В ответ Кокорин нанес ему удар стулом. Пострадал в нем и Сергей Гайсин, гендиректор научного центра в области развития автомобилестроения, который пришел на встречу с Паком.

Как сообщала "Страна", футболист Кокорин спустя 4 месяца просил прощения у чиновника Дениса Пака, которого обзывал и бил.

Еще мы писали, что футболист Мамаев сыграл в футбол в московском СИЗО.