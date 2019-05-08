В День Победы, 9 мая, погода разделит Украины на две части - мокрую и сухую. На западе, части центра и севера будет солнечно, а на остальной территории - дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: facebook.com

Ночью температура воздуха опустится до +2-5 градусов. Холоднее всего будет н западе, где на поверхности почвы ожидаются заморозки. Днем в западной Украине воздух прогреется до +18. В восточной части страны днем прогнозируют до +22.

Ранее "Страна" писала о том, что в День Победы на западе прекратятся дожди, но придут холода, а на востоке - грозы.

Также мы сообщали, что власти Индии эвакуировали более миллиона человек из-за циклона Фани с порывами ветра до 200 км/ч.