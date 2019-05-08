В посольстве США напомнили, что украинские журналисты должны работать без страха и запугивания
Посольство США в Украине напоминает украинским властям об ответственности за обеспечение безопасной среды для независимых СМИ.
Так, на странице учреждения в Twitter отмечается, что украинские журналисты должны иметь возможность работать без страха, что на них нападут, будут преследовать или запугивать.
"Украинские органы власти несут большую ответственность по обеспечению благоприятной и безопасной среды для независимых СМИ", - сказано в сообщении американского посольства.
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
Напомним, утром 4 мая в Черкассах избили местного журналиста Вадима Комарова, его с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Полиция открыла уголовное производство, но личность нападавшего еще не установили.
На следующий день, 5 мая, около 22:00 на летней террасе заведения "Портер Паб" на Оболони в Киеве во время конфликта с компанией молодых людей 45-летний киевлянин открыл стрельбу и ранил журналиста, который получил открытый обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы. Стрелявшему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.