Посольство США в Украине напоминает украинским властям об ответственности за обеспечение безопасной среды для независимых СМИ.

Так, на странице учреждения в Twitter отмечается, что украинские журналисты должны иметь возможность работать без страха, что на них нападут, будут преследовать или запугивать.

"Украинские органы власти несут большую ответственность по обеспечению благоприятной и безопасной среды для независимых СМИ", - сказано в сообщении американского посольства.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Напомним, утром 4 мая в Черкассах избили местного журналиста Вадима Комарова, его с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Полиция открыла уголовное производство, но личность нападавшего еще не установили.

На следующий день, 5 мая, около 22:00 на летней террасе заведения "Портер Паб" на Оболони в Киеве во время конфликта с компанией молодых людей 45-летний киевлянин открыл стрельбу и ранил журналиста, который получил открытый обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы. Стрелявшему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.