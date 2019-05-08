Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предлагает перенести выходной день с 9 мая на 8 мая, когда в Украине отмечают День памяти и примирения. Об этом сообщает "Укринформ".

"Может оставаться два праздника: 8 Мая как День памяти и примирения, когда мы вместе со всей Европой в европейских традициях чествуем всех участников этой войны, а 9 мая должно оставаться Днем победы над нацизмом. Но я считаю крайне важным, чтобы статус выходного дня был перенесен именно на 8 мая, для того чтобы мы постепенно отказались от советских традиций празднования окончания Второй мировой войны, потому что мы прекрасно понимаем, что эти советские традиции сегодня использует Россия для дестабилизации ситуации в стране", - сказал Вятрович.

По его словам, выходной день 9 мая стал основанием для проведения разного рода политических провокаций и манипуляций, которые "не имеют ничего общего с чествованием погибших участников этой войны, с уважением к живым участникам этой войны".

"Я убежден, что никакого пренебрежения к живым ветеранам войны не будет в том, что будет перенесен этот выходной день, наоборот - мне кажется, что таким пренебрежением для них есть разного года политические шабаши, свидетелями которых они являются каждого 9 мая в стране" - сказал Вятрович.

Он добавил, что военные парады должны проходить только в один день - День Независимости Украины.

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