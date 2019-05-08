В Кропивницком передано в суд дело в отношении оперуполномоченного-взяточника. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР установили, что полицейский в течение августа-октября 2018 года получил от предпринимателя взятку на сумму 12 800 гривен за влияние на полицейских, которые уполномочены осуществлять остановку и проверку транспортных средств при перевозке лесоматериалов.

Во время задержания подозреваемого копа, он оказывал сопротивление работникам СБУ. С целью избежать задержания он повредил два транспортных средства и допустил наезд на оперуполномоченного СБУ, повлекшее легкие телесные повреждения, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В случае доказательства виновности подозреваемого, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в щитовой многоэтажки Кропивницкого сработало взрывное устройство.

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