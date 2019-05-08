Певица Оля Полякова снялась полностью голой под душем. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

При этом она предложила поклонникам сравнить фотографию со сделанной на пляже в Мальдивах прошлой осенью.

"Ну какое фото лучше??? На каком-то сайте прочитала, что Полякова не сможет повторить свое легендарное фото с Мальдив в Египте, потому что людей много! Ах, не надо меня провоцировать!" - с юмором подписала новую фотографию Полякова.

Фото: instagram.com

Традиционно, мнения поклонников разделились. Одни восхищались ее фигурой и требовали больше фото, расхваливая певицу как только можно, другие, напротив, осуждали ее откровенный фото.

"Все у вас классно, и фигура, и ноги, и другие части тела, только для чего все это выставлять?", - возмущались консервативные фаны.

Прошлогоднее фото с пляжа на Мальдивах.

Как рассказывала "Страна", ранее Полякова обвинила кудрявую Светлану Лободу в краже образа.

Еще мы писали, как Оля Полякова обнажилась во время телешоу.