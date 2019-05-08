На минувшей неделе украинская власть в лице замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака выступила с утверждением, мол, Украина сможет установить личности граждан, которые получат российские паспорта.

Анализируя это заявление, мы привели факты, почему Киев не сможет идентифицировать таких граждан. Также мы предположили, зачем украинской власти такой шантаж - с целью блокирования социальных выплат жителям Донбасса.

Сегодня наши предположения были озвучены как вполне конкретный план действий - руководство Украины действительно решило лишать будущих владельцев российских паспортов украинских пенсий.

Разберемся более детально, насколько это возможно.

План Киева

Сегодня министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что уже инициирована работа по рассмотрению возможности лишения жителей Донбасса, которые примут гражданство РФ, социальных выплат.

"...Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала Фриз.

Ирина Фриз не уточнила, откуда Киев будет черпать данные для такой базы. И в этом как раз заключается самое главное - украинской власти неоткуда узнать, какой житель "ЛДНР" получил российский паспорт, а какой - нет.

Персональные данные россиян, к которым приравниваются паспортные данные - закрытая информация. Более того, на данный момент у украинских пограничников даже нет возможности определить, ездил ли житель "республик" в Россию (чтобы, например, получить этот самый паспорт).

Это означает, что некая база, о которой говорит Фриз, будет ничем иным, как очередной "Миротворец", куда пенсионеров будут вносить, что называется, "без суда и следствия".

А законно ли это - лишать пенсий?

Стоит проанализировать и другой важный момент - законность оснований, на почве которых Киев хочет лишать украинских пенсий жителей "ЛДНР".

С точки зрения закона корректной бы была такая цепочка: Киев регламентирует понятие двойного гражданства - из-за наличия российского паспорта лишает украинского - из-за отсутствия украинского гражданства лишает украинской пенсии. В таком случае действия власти хоть как-то могли бы вписывать в рамки законности и здравого смысла.

Однако сегодня Киев наоборот признал недействительными российские паспорта, которые начали раздавать жителям Донбасса. Если же эти документы в понимании украинской власти "филькина грамота", то почему на основании ее получения человек должен лишиться украинской пенсии? Логика отсутствует.

Впрочем, украинской власти не привыкать нарушать закон в отношении выдачи пенсий. По состоянию на сегодня прекратить выплату пенсии государство может на основании 49 статьи закона Украины "Об обязательном пенсионном страховании". Процитирует ее ниже.

"Прекращения и возобновления выплаты пенсии

1. Выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается:

1) если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

2) на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

3) в случае смерти пенсионера;

4) в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

5) в других случаях, предусмотренных законом..."

В рамках этой статьи 8 июня 2016 года Кабмин принял постановление 365 "О порядоке назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам", и обязал их регистрироваться в Украине. Не зарегистрировался - не получил.

Это постановление оспаривали в судах, но оно и дальше действует. Иными словами, к тому формату лишения пенсий, который действует сейчас, есть вопросы с точки зрения закона уже последние три года. И, если делать вывод из заявления Фриз, Киев и дальше планирует нарушать законодательство в области пенсионного страхования.

Позиция Кремля по поводу пенсий для жителей "ЛДНР"

Свою позицию по поводу двойных пенсий для жителей "ЛДНР" озвучил Владимир Путин. Во время выступления в Пекине в конце апреля он заявил: "Прежде, чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа - это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство".

Отдельно президент РФ подчеркнул, что не считает социальной несправедливостью, если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, так как люди живут там "под пулями", а выплаты Украины, по российским меркам, маленькие.

Отметим, что о конфиденциальности получателей гражданства РФ из числа жителей "ЛДНР" Путин позаботился отдельно. Если в целом украинцы, получающие российские паспорта, должны отчитываться об этом в консульство Украины в РФ, то именно жители Донбасса - не должны. Таким образом Путин лишил Киев возможности для создания базы, о которой говорит Фриз.

Последствия решения Киева по пенсиям

Тем, кто знаком с донецкими реалиями, известна следующая диспозиция по украинским пенсиям. За соцвыплатами на подконтрольную Киеву территорию рьяные сторонники "ЛДНР" и России ездят редко. В основном это как раз плюс-минус лояльные к украинской власти местные жители. А также те жители Донбасса, которые получают высокие украинские пенсии - в основном это шахтеры.

Поскольку у украинской власти не будет реальной возможности получать информацию о получателях паспортов РФ, то лишать пенсий будут, что называется, с потолка. То есть скорее всего прикроют выплаты как раз тем жителям Донбасса, у которых на самом деле нет российского паспорта. И смогут ли они доказать обратное через суд - большой вопрос.

Таким образом, у лишенных единственной пенсии - украинской - жителей "ЛДНР" не останется выхода, кроме как идти сначала за паспортом "республики", а потом - за российским. На выходе именно к тому Киев и подтолкнет дончан.