В Киеве на улице Крещатик сегодня, 8 мая, состоялось шествие памяти погибших защитников Украины, передает УНН.

Фото: unn.com.ua

В шествии приняли участие жены и матери погибших бойцов, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины. Во время акции присутствовали около 250 женщин, а также около 300 мужчин в форме военного образца. Большинство участников держали в руках цветы. Колонну сопровождали автомобили патрульной полиции.

Фото: unn.com.ua

Маршрут шествия пролегал от здания Киевской городской государственной администрации, по улице Крещатик, через Европейскую площадь до Мемориала "Стена памяти народной". Движение на время проведения акции было частично перекрыто.

Фото: unn.com.ua

Напомним, что в массовых мероприятиях в Украине 8 и 9 мая примут участие 220 000 человек.

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